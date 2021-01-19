Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил православных христиан с Крещением. Поздравительный текст он разместил в своем телеграм-канале.- Этот праздник олицетворяет собой духовное обновление. Считается, что крещенские купания очищают душу и тело, придают силу. Пусть этот день подарит вам хорошее настроение, укрепит здоровье, наполнит энергией и защитит от недугов. Пусть в вашем сердце найдется место для любви и доброты, - написал он.Сегодня жители Республики отмечают один из самых больших христианских праздников - Крещение Господне. Во всех православных храмах по этому случаю прошли торжественные богослужения.