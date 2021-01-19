Сегодня православные люди отмечают Крещение Господне или Богоявление - один из самых почитаемых среди христиан праздников, установленный в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Крестителем. С самого утра жители Республики идут в храмы, чтобы освятить воды. Считается, что она получает особую благодатную силу и наделяется целебными свойствами.Одной из главных традиций на Крещение является ныряние в прорубь. Однако в этом году медики рекомендуют не окунаться в ледяную воду из-за ситуации с коронавирусом.- Не самое лучшее время для этого выпало. Слышал от многих друзей, что в этом году нырять не будут. Полностью поддерживаю их решение, - считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Евгений Смирнов. - Не рекомендуется нырять тем, кто в последние три месяца переболел коронавирусом, пневмонией и даже острой респираторной вирусной инфекцией.От погружения в прорубь лучше воздержаться и в том случае, если у вас проблемы с сердцем, почками, гинекологические болезни или такие заболевания, как гипертония и диабет. Достаточно умыться святой водой.Читайте такжеВ Донецке вылечили от коронавируса пенсионерку с 75 процентами поражения легкихСотворить чудо удалось медикам института неотложной и восстановительной хирургии (подробнее)