В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 16 января исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 241 жителя.- Проведено 275 исследований, из них выявлено 224 случая заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.В министерстве рассказали, что за сутки не было выписано ни одного пациента. Зарегистрировано 20 смертей.За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 19 905 человек. Из этого числа 10 124 жителя выздоровело. Зарегистрировано 1584 летальных случая. Лечение продолжают 6197 пациентов.В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выявлено 84 случая пневмоний. Это, по данным медиков, на 33 случая меньше, чем за прошедшие сутки.- Из них госпитализировано 49 человек, - говорят в Минздраве. - Всего на лечении 1816 пациентов с пневмониями, из них 678 на кислородной поддержке.Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольницы Енакиево получили современные «скорые»На службу жителям города новые автомобили выйдут в ближайшее время (подробности)