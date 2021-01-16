Видеохостинг YouTube заблокировал на одну неделю аккаунт телеканала «Луганск 24» из-за материалов об украинской диверсии на газопроводе в Лутугинском районе. Об этом сообщил и.о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.- Формальным поводом стал последний выпуск телепрограммы «Галопом по укропам», в котором якобы усмотрели нарушения условия использования видеохостинга. А реальной причиной послужила серия видеоматериалов о вчерашней диверсии Киева с подрывом газопровода, - сказал Першиков.Напомним, что в пятницу в Лутугинском районе произошел взрыв газопровода, около 13 тысяч квартир и домов, а также около 20 соцобъектов остались без газоснабжения. МГБ ЛНР квалифицировало взрыв как диверсию.Тем временем, в МИД ЛНР ждут реакции международных организаций, в том числе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на диверсию.- Однако практика показывает, что «европейские гаранты» Минских соглашений зачастую предпочитают не замечать нарушение гуманитарных и иных прав населения республик Донбасса, - отметили в МИД.Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что тему подрыва газопровода поднимут в ходе видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу, запланированной на 19 января.Сегодня вечером специалисты «Луганскгаза» планируют возобновить газоснабжение части Лутугинского района, приостановленное в результате диверсии.- Вчера около 20:00 были закончены восстановительные работы на магистральном газопроводе. И газ для 70% абонентов был пущен ночью. Осталось около 30% абонентов. Думаю, до конца дня газ получат все абоненты, - сказала генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько.Она уточнила, что подача газа возобновлена социально важным объектам региона.- В первую очередь газ получили больницы, интернаты, лутугинский завод прокатных валков и детский сад, - добавила Богородько.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина устроила очередную диверсию в Донбассе: больше 10 тысяч жителей остались без газа и теплаВ Луганской Народной Республике был подорван газопровод «Лутугино-Хрящеватое» (подробнее)