Медики в ДНР обновили статистику больных коронавирусом и пневмонией. За прошедшие сутки их прирост составил – 176 случаев заболевания СOVID-19 и 94 пациента с пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.— За 14 января проведено 321 исследование, из них выявлено 143 случая заболевания (44,5%) и у 33 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Выявлено 94 случая пневмоний, на 12 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 73, — говорится в сообщении ведомства.Таким образом с начала пандемии, коронавирус в ДНР был выявлен у 17 334 человек, из них на лечении находится 5748 пациентов, выписаны 10 052 человека, летальных случаев 1534.В статистике по заболеваемости пневмониями сказано, что на лечении находится 1768 пациентов с таким диагнозом, из них 676 необходима кислородная поддержка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробнее)