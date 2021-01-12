Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова отреагировала на заявление украинского министра по вопросам реинтеграции Донбасса Алексея Резникова о модернизации Минских соглашений.- Украина не должна тратить время на пустые заявления о модернизации Минских соглашений, а планомерно работать над их реализацией, - заявила Никонорова. - Новый календарный год украинские представители начинают с уже давно набивших оскомину заявлений относительно якобы невозможности выполнения Минских соглашений в существующем виде.Глава МИД ДНР отметила, что бесполезно призывать к подписанию новых мирных договоренностей или изменению уже существующих только лишь потому, что какие-то пункты Комплекса мер Киеву не нравятся.Напомним, Резников заявил о том, что Минские соглашения перестали действовать пять лет назад, договоренности требуют изменений, а обсуждать мирный процесс в Донбассе нужно с США, Великобританией и Канадой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробности)