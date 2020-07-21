2020-07-21T14:17:59+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 июля 2020 года: Вернувшиеся по гуманитарному коридору жители Республики проходят обязательную обсервацию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 июля 2020 года
Екатерина Сорока
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Тем временем на Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекцииТем временем на Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно результатам исследованиям, полученным в лаборатории 20 июля, коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек. Практически все новые случаи заболевания были выявлены у тех, кто ранее контактировал с заболевшими. Кроме женщины, которая вернулась из Украины 17 июля по гуманитарному коридору. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства. — За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 10. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет.

Таким образом, по официальным данным на утро 21 июля всего коронавирус в ДНР был выявлен у 1534 человек: на лечении находятся 732 пациентов, выписаны 710 человек, летальных случаев 92.

Напомним, что 20 июля по гуманитарному коридору КПП «Еленовка» на территорию ДНР въехала очередная группа людей из Украины. Всех отправили на обязательную двухнедельную обсервацию. Их разместили в специальных палатах. Все прибывшие из Украины получают трехразовое бесплатное питание. И посещения к ним пока запрещены. Увидеться с родными они смогут по истечению 14 дней и при отрицательных тестах на COVID-19.

Журналисту «Комсомолки» удалось связаться по телефону с теми, кто неделю назад пересек гуманитарный коридор. Люди рассказали, как проходит их обсервация в Республике (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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