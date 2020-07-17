2020-07-17T21:37:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы скоро будем дома»: Продолжение истории одной разлученной семьи

Донецкий волонтер Андрей Лысенко и «Комсомолка» помогли преодолеть границы родителям девочки-инвалида [Часть 2]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
Алинка ждет своих родителей. Фото: архив семьи МоскаленкоАлинка ждет своих родителей. Фото: архив семьи Москаленко
Изменить размер текста:

Часть 1

Ранний звонок наполнил сегодняшнее утро счастьем.

- Юля, мы, наконец-то, едем в Донецк! Спасибо вам и «Комсомолке», - голос Сергея впервые за долгое время звучал радостно.

«Комсомолка» ранее рассказывала историю разлученной семьи. Родители в марте выехали в Авдеевку к заболевшей матери, а их дочь-инвалид осталась в Донецке. Тогда думали, что поездка не займет много времени, но карантин захлопнул границы и родители Алины, страдающей ДЦП и эпилепсией, оказались заперты на Украине – в считанных километрах от дочери и, вместе с тем, недосягаемы. Дело осложнилось тем, что прописка у них была в Авдеевке, а донецкие адресные справки в апреле стали просроченными. 27-летняя Алина, которая совсем недавно встала с инвалидного кресла, впервые осталась так надолго сама. Все их многочисленные обращения в штаб не дали никакого эффекта.

Об этой истории я узнала из полного отчаяния письма отца Алины - Сергея, которое он мне написал в Фейсбук. Вот оно:

«Не пойму, что происходит. В штаб написал заявление, прислали отписку: типа не так оформлено и уточнили, как оформить. Оформил должным образом, а теперь на их адрес не проходят письма. У меня действительно экстренная ситуация. Застрял у матери под Авдеевкой с супругой. Приезжал на два дня помочь больной матери и брал с собой супругу, нуждающуюся в постоянном постороннем уходе и на тот момент у неё было обострение и ни в коем случае её нельзя было оставлять ни на минуту без контроля, а дома осталась дочь инвалид 1-й группы с детства, которая так же нуждается в постоянном постороннем уходе. Эти два дня растянулись на четыре месяца. Ребёнок постоянно находится на краю пропасти, а я не могу достучаться к гуманитарным штабистам. Может знаете, как к ним можно достучаться?»

Я подключила правозащитника, а она, в свою очередь, ООН и Красный Крест. Но те только руками развели: «не в нашей компетенции». Тогда мы решили проведать девушку вместе с донецким волонтером Андреем Лысенко. Именно он помог сделать эту историю счастливой, хотя мог отделаться продуктовым набором и деньгами, сказав, что это не в его компетенции. Андрей собрал все необходимые документы и поехал с ними в штаб, где составил от имени Алины заявление. Прошла неделя и вот радостная весть от Сергея: «Нам позвонили! Мы едем к дочери».

Я даже запрыгала от радости, не хотелось думать о том, что отцу семейства вскоре снова придется ехать в Авдеевку, ведь там осталась слабенькая мать, ни о том, что прежде, чем увидеть дочку, родителям придётся пройти 2-х недельную самоизоляцию.

- Нас с комфортом доставили в одну из больниц Республики, с женой мы в одной палате. Все хорошо, уже и ужином покормили. Все это бесплатно. Будем отдыхать, дорога была нелегкой, - говорит Сергей.

А я обещаю проведать их с тортиком, как только семья снова будет вместе.

Хочется сказать спасибо всем, кто участвовал в этой истории, переживал за семью Москаленко, кто после публикации вызвался проведать девушку и просто писал ей слова поддержки. В этом все дончане, у которых хатаскрайничество не в характере. И будем надеяться, что карантинные ограничения будут ослабевать, а все родные смогут встретиться без преодоления таких страшных препятствий.

Читайте также

«Пустите ко мне моих родителей»: История одной разлученной семьи

Ситуация на пункте пропуска с Украиной разлучила донецкую семью с ребенком-инвалидом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрый день: #‎хорошиеновости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Погода в Донецке на день: 18 июля будет малооблачно, дождь, +18 градусов
Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов тепла
В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенца
В ДНР приняли Семейный кодекс
В МГБ ДНР сделали срочное заявление о причасти украинских спецслужб к терактам в ДНР и Крыму
В Донецке расцвели экзотические растения Средиземноморья
Почти 10 тысяч жителей ДНР подали документы на пересечение границы с Россией, ЛНР и Украиной
Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса
Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов
От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 12 человек
Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР
17 июля в Луганске пройдут ливни
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Есть пострадавшие: автобус, ехавший из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП под Липецком
«Ребят выдернули с передовой»: В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР
Погода в Луганске на день: 17 июля - гроза и штормовое предупреждение
Погода в Донецке на день: Вечером 17 июля ожидается сильный дождь
На Украине признали, что у Донбасса есть единственный источник питьевой воды – и даже его обстреливают ВСУ
Киев перебросил снайперов на передовую в Донбасс
В Донецке стали доступны тесты ПЦР на коронавирус
17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»
Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию