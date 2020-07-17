«Мы скоро будем дома»: Продолжение истории одной разлученной семьи

Часть 1

Ранний звонок наполнил сегодняшнее утро счастьем.

- Юля, мы, наконец-то, едем в Донецк! Спасибо вам и «Комсомолке», - голос Сергея впервые за долгое время звучал радостно.

«Комсомолка» ранее рассказывала историю разлученной семьи. Родители в марте выехали в Авдеевку к заболевшей матери, а их дочь-инвалид осталась в Донецке. Тогда думали, что поездка не займет много времени, но карантин захлопнул границы и родители Алины, страдающей ДЦП и эпилепсией, оказались заперты на Украине – в считанных километрах от дочери и, вместе с тем, недосягаемы. Дело осложнилось тем, что прописка у них была в Авдеевке, а донецкие адресные справки в апреле стали просроченными. 27-летняя Алина, которая совсем недавно встала с инвалидного кресла, впервые осталась так надолго сама. Все их многочисленные обращения в штаб не дали никакого эффекта.

Об этой истории я узнала из полного отчаяния письма отца Алины - Сергея, которое он мне написал в Фейсбук. Вот оно:

«Не пойму, что происходит. В штаб написал заявление, прислали отписку: типа не так оформлено и уточнили, как оформить. Оформил должным образом, а теперь на их адрес не проходят письма. У меня действительно экстренная ситуация. Застрял у матери под Авдеевкой с супругой. Приезжал на два дня помочь больной матери и брал с собой супругу, нуждающуюся в постоянном постороннем уходе и на тот момент у неё было обострение и ни в коем случае её нельзя было оставлять ни на минуту без контроля, а дома осталась дочь инвалид 1-й группы с детства, которая так же нуждается в постоянном постороннем уходе. Эти два дня растянулись на четыре месяца. Ребёнок постоянно находится на краю пропасти, а я не могу достучаться к гуманитарным штабистам. Может знаете, как к ним можно достучаться?»

Я подключила правозащитника, а она, в свою очередь, ООН и Красный Крест. Но те только руками развели: «не в нашей компетенции». Тогда мы решили проведать девушку вместе с донецким волонтером Андреем Лысенко. Именно он помог сделать эту историю счастливой, хотя мог отделаться продуктовым набором и деньгами, сказав, что это не в его компетенции. Андрей собрал все необходимые документы и поехал с ними в штаб, где составил от имени Алины заявление. Прошла неделя и вот радостная весть от Сергея: «Нам позвонили! Мы едем к дочери».

Я даже запрыгала от радости, не хотелось думать о том, что отцу семейства вскоре снова придется ехать в Авдеевку, ведь там осталась слабенькая мать, ни о том, что прежде, чем увидеть дочку, родителям придётся пройти 2-х недельную самоизоляцию.

- Нас с комфортом доставили в одну из больниц Республики, с женой мы в одной палате. Все хорошо, уже и ужином покормили. Все это бесплатно. Будем отдыхать, дорога была нелегкой, - говорит Сергей.

А я обещаю проведать их с тортиком, как только семья снова будет вместе.

Хочется сказать спасибо всем, кто участвовал в этой истории, переживал за семью Москаленко, кто после публикации вызвался проведать девушку и просто писал ей слова поддержки. В этом все дончане, у которых хатаскрайничество не в характере. И будем надеяться, что карантинные ограничения будут ослабевать, а все родные смогут встретиться без преодоления таких страшных препятствий.

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