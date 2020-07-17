17 июля 2014 года в результате чудовищной провокации со стороны украинских властей потерпел крушение малайзийский Боинг. Погибло 298 человек, 80 из них - дети. Каждый год жители Республики собираются, чтобы почтить их память.

- Лето 2014 года было ознаменовано разгаром боевых действий в Донбассе. Кровопролитные бои в Иловайске, Шахтерске, авиаудар по Снежному… Мы знаем, что такое терять близких и глубоко соболезнуем родственникам погибших, которые продолжают оплакивать своих родных, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Донбассе почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР назвал расследование крушения политически заангажированным с целью назначить виновными в трагедии ополчение Донбасса и Россию.

- Киев всеми способами пытается снять с себя вину и переложить ее на ополчение Донбасса и Россию, - отметил Денис Владимирович.

В Донбассе почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Свидетельница страшных событий жительница Шахтерского района Марина Пустовит вспоминает, что произошло в тот день.

- Я была в доме и услышала взрыв. Очень сильный взрыв. Мы не понимали, что происходит и не выходили из дому, пока все не утихло. А потом мы увидели обломки, которые валялись повсюду. У нас возле дома была дверь от самолета, лежали разные предметы, обломки самолета и тела людей. Было ощущение страха, тревоги, - рассказала она.

В Донбассе почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

В Донбассе почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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