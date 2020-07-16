Коронавирус в ДНР, последние новости 16 июля 2020 года: За все время Covid-19 выявлен у 1444 жителей

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 18 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 15 июля, выявлено 18 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении. – Из них один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля.

Остальные 17 случаев выявлено у контактирующих с ранее зараженными.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Отмечается, что по результатам двух отрицательных тестов было выписано 14 человек.

- Кроме того, зарегистрирован три летальных случая – мужчина в возрасте 74 лет, 62 лет и женщина в возрасте 84 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1444 жителей. Из этого числа 675 человек выздоровели и были выписаны из больниц, зарегистрировано 87 летальных случаев. Лечение продолжают 682 пациента.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

Тем временем, сняты ограничения на въезд в курортные поселки Новоазовского района. Из-за ситуации с коронавирусом начало сезона пришлось перенести. Однако теперь поехать на побережье Республики могут все. Стоит отметить, что в Седово остановиться можно только у зарегистрированных физлиц.

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