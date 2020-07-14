2020-07-14T13:26:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 июля 2020 года: Изменены правила въезда в РФ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 14 июля 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Масочный режим официально не отменяли, однако, из-за жары маски носит не более 10% населения.Масочный режим официально не отменяли, однако, из-за жары маски носит не более 10% населения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тридцать шесть новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ДНР за сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Состояние новых пациентов удовлетворительное.

По информации на утро вторника, в Республике всего подтверждено 1398 случаев заболевания: выздоровел 621 человек, умерли – 82.

На Украине за прошедшие 24 часа коронавирус диагностирован у 638 лиц. С учетом последних данных, с начала пандемии там заболел 54 771 человек, 1412 умерли.

На сегодня в Донецке работают заведения общественного питания, а также театры, кинотеатры и филармония.

Кроме того, есть изменения для въезжающих в РФ. Все въезжающие в РФ должны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус.

- Опубликовано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ (http://publication.pravo.gov.ru/Docum…/View/0001202007130036), согласно которому в течение трех календарных дней, со дня прибытия на территорию Российской Федерации, иностранцы, а также граждане России обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, - сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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