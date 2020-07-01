2020-07-01T11:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 июля 2020 года: Денис Пушилин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 1 июля 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Масочный режим в Республике пока не отменен.Масочный режим в Республике пока не отменен.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Тридцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 30 новых случаев COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Отмечается также, что за сутки выздоровели 34 пациента.

Накануне Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

Теперь режим самоизоляции 14 дней можно не соблюдать при въезде из стран, которые Штабом определены как «страны с благополучной эпидемической ситуацией».

Однако, пока ШТАБНОЙ СПИСОК ТАКИХ СТРАН НЕ ОПУБЛИКОВАН. Поэтому НА ТЕКУЩИЙ момент всё, как и раньше: при возвращении в ДНР все соблюдают 14-дневную самоизоляцию.

Кроме того, сняты временные ограничения посещения спортивных клубов, бассейнов, кафе, баров, ресторанов и др.

А также возобновлен личный прием граждан во всех государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами Народного Совета ДНР, а также проведение сходов граждан, выездных встреч с коллективами предприятий.

Границы ДНР с Украиной остаются закрытыми.

Напоминаем, первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован в ДНР 31 марта. С учетом последних данных, на территории Республики подтверждено 1166 случаев заболевания: выздоровели 376 человек, на лечении 719, умер 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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