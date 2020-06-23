2020-06-23T11:53:37+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 июня 2020 года: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 23 июня 2020 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР 12 человек выписаны после излечения от COVID-19В ДНР 12 человек выписаны после излечения от COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 26 жителей, при этом 12 человек выписаны после излечения. А всего на 23 июня медики зарегистрировали 1029 случаев коронавируса в ДНР.

- 26 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 7 медицинских работников и 1 ребенок, контактировавший с родителями. Состояние пациентов удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписаны из больниц 12 человек. Но есть и печальная новость – умер мужчина в возрасте 66 лет. Всего же зарегистрировано 63 летальных случая.

Количество выявленных в ДНР случаев инфекции COVID-19 достигло 1029. Из них 290 человек уже выписаны, а 676 находятся на лечении.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

В Минздраве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

Но жители ДНР словно устали от ограничений. Многие не надевают маску даже в супермаркетах и маршрутках. При этом часто не соблюдают дистанцию. Так можно спровоцировать вторую волну заболеваний. Нечто подобное случилось на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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