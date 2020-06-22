«А степная трава пахнет горечью»: Как в Зуевке вспоминали о начале Великой Отечественной войны

Сейчас странно представить, что когда-то не было Вечного Огня, могилы неизвестного солдата, всей мощи героического эпоса Великой Отечественной войны, а самое главное – не было миллионов погибших и раненых. Не было и самой войны.

А когда она пришла 22 июня 1941 года, подкравшись, как злодей, на рассвете, кто-то спал, кто-то танцевал на выпускном, кто-то удил рыбу и не знал, что через какие-то минуты его жизнь навсегда изменится.

Войну вспоминали у костра

Память об этом в каждом из нас живет внутривенно. В этом убедилась, когда основатель издательского дома «Деловой Донбасс» Николай Волобуев организовал в Зуевке вечер, посвященный началу той страшной войны «А степная трава пахнет горечью».

Этот вечер не был из тех, которые называют мероприятием для "галочки".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И вот там, у костра, под звездным небом, люди разных поколений рассказывали то, чем эта война была в их семье: истории дедушек, для кого-то прадедушек, дети читали стихи. Во всем этом не было принудиловки, какого-то пафосного мероприятия для галочки, была потребность поделиться своим. Каждую очередную историю слушали, открыв рот, даже дети, до этого проказничавшие и носившиеся без умолку, сидели притихнув. Для них истории про лепешки из лебеды, голод, выживание в концлагерях, страшные ранения – это было так не похоже на страницы школьной истории о Великой Отечественной войне. Хотя многим донецким детям знакомы обстрелы, подвалы, военные сводки о раненых и погибших.

Люди делились историями о войне, которые коснулись их семей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Знаете, мне страшно слышать вот эту, полную бравады, фразу «Можем повторить!» Это может только заявлять человек, которому тяготы войны знакомы по фильмам. Это не он лежал раненый без ног в окопе, не он опух от голода, не он потерял в войне всех близких, - говорит дончанка Наталья, которая перед этим со слезами рассказала трагическую историю своей семьи и это не похоже на заготовленные речи с броневичка. Не похоже именно своей подлинностью и человечностью.

В войну в Зуевке был концлагерь

Вообще даже в умиротворенной и какой-то идиллически-прекрасной Зуевке память о той войне жива во всем. Например, дорогу в поселке клали пленные немцы. Плитка к плиточке и так несколько километров. Куда там асфальту, который латают каждый год…

Эту дорогу мостили пленные немцы. Фото: Наталья Павлова

А на рассвете, в 4 утра, жители Зуевки – ополченцы и афганцы - собрались возложить цветы у памятника солдату-освободителю той далекой войны. Это стало традицией с 2015 года. И тоже без указания сверху и какой-либо казенной обязаловки, (которая, к слову, больше разрушает, чем дает).

Воины - афганцы и ополченцы - положили начало этой традиции. Фото: Наталья Павлова

Сын вслед за отцом. Фото: Наталья Павлова

- А вы знаете, что в Зуевке был концлагерь для военнопленных? Он был обтянут колючей проволокой, а люди там находились будто в загоне для скота прямо под открытым небом. Большей частью умирали от ранений и болезней, - рассказывает житель Зуевки Василий Панталюк. - А уже после войны нашли там большое захоронение…

Каждый год 22 июня люди приходят сюда на рассвете. Фото: Наталья Павлова

Люди зажгли свечи, положили на плиту цветы. А во время минуты молчания на оружие солдата вдруг вспорхнул голубь. Символизм до мурашек.

Хороший знак. Фото: Наталья Павлова

Разрешение на памятник пришлось выбивать

Совсем рядом с памятником солдатам Великой Отечественной войны стоит скульптурная композиция героям уже этой войны. Инициатором и автором его создания в 2017 году стал Василий Васильевич. Говорит, для этого ему пришлось преодолеть немало чиновничьего бюрократизма и косности. А жертвовали на памятник простые люди.

Эта традиция появилась в 2015 году. Фото: Наталья Павлова

- Памятник нашим ополченцам истинно народный, жертвовали на него обычные жители, - признается он.

Памятник солдату-освободителю. Фото: Наталья Павлова

А рядом монумент ополченцам. Фото: Наталья Павлова

Сам он из ополченцев, позывной - Дед. Ему бы трубку в зубы и вылитый капитан корабля. Но вместо трубки в 2014 году пришлось брать в руки оружие, забыв про возраст.

Зуевский Дед. Фото: архив Василия Панталюка

- А потом указали на возраст, мне уже 55 лет исполнилось. Но без дела не сидел, пошел в Народный контроль. Но знаете, какой долгий путь устранения нарушений! Бумажки идут из кабинета в кабинет, а результата – ноль, - махнул рукой он.

Это нужно не мертвым, это нужно живым. Фото: Наталья Павлова

И понимаешь, что истинная сила наша – она в миллионах таких вот, как Дед. Они и землю вспашут-засеют и защитят ее, если потребуется. Без лишних слов и бахвальства, не думая о наградах, разве что усмехнувшись в белую бороду, которая, ей Богу, составила бы честь любому капитану.

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