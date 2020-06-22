В ДНР вводят новые тарифные планы на услуги «Феникса»: сколько будет стоить мобильная связь

Четыре новых тарифных плана станут доступны для абонентов республиканского оператора «Феникс» с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в Министерстве связи Республики.

- И активный пользователь смартфона, и человек, пользующийся базовыми услугами мобильной связи, сможет выбрать удобный именно для себя тариф как с точки зрения наполненности различными услугами и опциями, так и оптимальный по стоимости: с большим количеством трафика мобильного интернета или SMS, бесплатными звонками в Россию или безлимитным общением внутри сети, - рассказали в Минсвязи.

Все тарифы, как и раньше, будут доступны по предоплате. Абонентская плата будет взиматься в полном объеме за месяц пользования. На официальном сайте ГП «РОС» уже представлены новые тарифные планы:

Тариф «Удобный» подойдет как любителям долгих телефонных разговоров, так и пользователям мобильного интернета. В него входят безлимитные звонки внутри сети, 300 SMS, 5 ГБ мобильного интернета, звонки в РФ стоимостью 5 рублей за 1 минуту. Стоимость этого пакета – 150 рублей в месяц.

Тариф «Комфортный» разработан для тех, кто любит общение и кому необходимо всё время быть на связи и не беспокоиться о подключении дополнительных услуг и пакетов. В нем присутствует оптимальное соотношение включенных в пакет услуг: 800 SMS, 10 ГБ мобильного интернета, безлимит в сети «Феникс» и выгодная тарификация на звонки в Россию – 4,50 руб/мин. Абонентская плата составляет 230 рублей в месяц.

Тариф «Онлайн» идеально подойдет абонентам, которым нужно много интернета, например, для планшетов, а также поможет организовать подключение к интернету на даче или в другом труднодоступном месте с помощью USB-модема или интернет-станции. В него входят 25 ГБ мобильного интернета, звонки внутри сети тарифицируются поминутно – 0,20 рублей за 1 минуту, SMS – 1 рубль. Абонентская плата – 250 рублей в месяц.

Тарифный план «Без границ» ориентирован на абонентов, часто совершающих звонки в Российскую Федерацию. Он включает в себя 50 бесплатных минут для звонков на номера РФ (последующие 4,50 руб. за 1 минуту), а также 300 SMS, 2 ГБ интернета и безлимит в сети «Феникс». Стоимость пакета – 300 рублей в месяц.

Предыдущая линейка тарифов на услуги мобильной связи, в частности, тарифы «Народный» и «Народный интернет Феникс» продолжат существовать наравне с новыми тарифами и останутся доступными как для существующих, так и для новых абонентов.

Сменить тарифный план можно одним из способов:

в Личном кабинете абонента на сайте: http://my.phoenix-dnr.ru/login

через Telegram-бот «Мой Феникс»: http://t.me/myphoenix_bot

позвонив в информационно-справочную службу по номеру 411.

Первая смена тарифа в течение месяца осуществляется бесплатно, последующая будет стоить 20 рублей.

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