2020-06-21T11:32:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: число зараженных за все время увеличилось до 1003 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1003 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 1003 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 20 июня, выявлено девять случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди зараженных пять медработников.

- Все случаи коронавирусной инфекции у лиц контактных с заболевшими ранее, - рассказывают в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении ДНР сообщили, что зарегистрирован один летальный случай – от коронавируса скончался 75-летний мужчина.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1003 жителей. Из этого числа 278 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 60 летальных случаев. Лечение продолжают 665 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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