2020-06-20T12:36:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: за все время зарегистрировано 994 случая заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 20 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время зарегистрировано 994 случая заражения коронавирусомЗа все время зарегистрировано 994 случая заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 35 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 19 июня, выявлено 35 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все новые случаи заражения были выявлены у заболевших коронавирусом ранее.

- Среди них пять медицинских работников и один ребенок, контактный с ранее заболевшими родителями, - рассказывают в Минздраве ДНР. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что по результатам проведенных двух тестов – 17 человек получили отрицательный результат. Выздоровевшие были выписаны из больницы.

- Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчины в возрасте 62 и 63 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 994 жителей. 278 человек из этого числа выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 59 летальных случаев. Лечение продолжают 657 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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