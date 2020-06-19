2020-06-19T14:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 июня: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 19 июня 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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За сутки отмечено шесть случаев выздоровления.За сутки отмечено шесть случаев выздоровления.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Тридцать три случая заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 33 новых случая COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве ДНР также отметили, что состояние пациентов удовлетворительное - всем оказывается необходимая медпомощь.

Также за сутки отмечено шесть случаев выздоровления.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта. С учетом последних данных, на территории ДНР подтверждено 959 случаев заболевания: выздоровел 261 человек, на лечении 641, умерли 57.

В ЛНР за это же время подтверждены 469 случаев заболевания коронавирусом.

При этом народ, уставший от жары и ограничений, все чаще отказывается от использования масок. Если раньше в общественных местах соотношение было - 80% в масках, 20% - без них, то сейчас наоборот. Все чаще отказываются от масок водители и продавцы.

Не прекращаются разговоры о второй волне эпидемии, которая, якобы, настигнет нас осенью, а также всех "прелестях" ограничений, связанных с ней.

А мы напоминаем, что КПВВ с Украиной остаются закрытыми, анонсированное Украиной открытие, предполагает двухнедельную обсервацию для лиц, которые пересекли границу.

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При этом нигде в украинских СМИ не упоминается об обязательной обсервации при пересечении КПВВ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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