Репетиции Парада Победы в Донецке – 2020: Где и когда ограничат движение транспорта

Репетиции Парада Победы в Донецке – 2020 начались сегодня, 18 июня. Защитники Республики отрабатывали прохождение парадными коробками. В связи с репетицией часть улиц Донецка с 6 утра до 13 часов были закрыты для движения транспорта, в том числе муниципального.

Ограничения в движении транспорта будут также 20 и 22 июня, когда пройдут более масштабные репетиции. И 24 июня – во время военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Комсомолка» публикует полный перечень улиц, на которых закроют движение во время репетиций и проведения Парада Победы.

20 и 22 июня с 3 до 15 часов в связи с репетицией парада будет перекрыто движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Артема – от пр. Таманского до пр. Павших Коммунаров;

- по ул. Постышева – от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;

- по бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25 лет РККА;

- по пр. 25 лет РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- по пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

- по пр. Комсомольскому – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Гринкевича – от ул. Университетской до ул. Артема;

- по пр. Гурова – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Театральному – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- по пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Ватутина – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Мира – от ул. Университетской до ул. Набережной;

- по пр. Титова – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетской до ул. Артёма;

- по пр. Панфилова – от ул. Университетской до ул. Артёма;

- по пр. Таманскому – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по ул. Челюскинцев – от пр. Мира до пр. Дзержинского.

В Донецке готовятся к Параду ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

24 июня с 3 до 15 часов в связи с проведением военного парада будет перекрыто движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Артема – от пр. Таманского до пр. Павших Коммунаров;

- по ул. Постышева – от пр. Павших Коммунаров до пр. Театрального;

- по бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25 лет РККА;

- по пр. 25 лет РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- по пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

- по пр. Комсомольскому – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Гринкевича – от ул. Университетской до ул. Артема;

- по пр. Гурова – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Театральному – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- по пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Ватутина – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Мира – от ул. Университетской до ул. Набережной;

- по пр. Титова – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

- по пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетской до ул. Артёма;

- по пр. Панфилова – от ул. Университетской до ул. Артёма;

- по пр. Таманскому – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев.

В ГАИ рекомендуют водителям заранее продумать маршрут движения в объезд центральной части города. А также неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС и не парковать транспорт на указанных участках дорог.

Напомним, что традиционно военный парад в ДНР проходит 9 мая, но в этом году он был перенесен на 24 июня в связи с угрозой распространения COVID-19.

- Обязательно пойду с внуком посмотреть, как готовятся к параду, - говорит пожилой дончанин Анатолий Назаров. – Можно будет поближе рассмотреть технику во время репетиции. Да и народа на улицах будет в это время меньше, чем на самом параде. А 24 июня буду смотреть «картинку» по телевизору. Вместе с парадом в Москве.

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