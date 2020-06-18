Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 июня 2020 года: Что известно на данный момент

За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусом заразились 926 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 17 июня, выявлено 37 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего через Российскую Федерацию. Другие случаи - у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди них 5 медицинских работников и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения ДНР.

За этот период по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано 14 человек. Кроме того, зарегистрировано 7 летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 лет до 81 года и женщины в возрасте 49 и 72 лет.

Всего по состоянию на 10:00 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 926. На лечении находятся 619 пациентов, выписаны – 255 человек. Летальных случаев – 52.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем, Правительство ДНР приняло постановление о доплате медработникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Доплату медики получат уже в зарплате за июнь. Об этом сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

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