Впервые народные дружинники Донецкой Народной Республики примут участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Донецке.

- 24 июня после знаменной группы парад откроют три исторические «коробки». Одна из них состоит из дружинников. По улице Артема пройдут 67 активистов в форме фронтовиков-пехотинцев 1941-1945 годов, они будут нести противотанковые ружья Дегтярева, а 20 человек будут ехать на военной технике, - сообщил «КП» руководитель координационного штаба Народной Дружины ДНР Владимир Тараненко.

ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО И БЕЗ ДОРОГИХ СПОРТЗАЛОВ

Во время режима повышенной готовности Народная дружина запустила спортивный онлайн челлендж #ЗаряжайсяДома. В первом этапе челленджа, который завершился 11 мая, 23-летний житель поселка Нижняя Крынка Виктор Земляной выиграл новый IPhone XR. Шахтер по профессии занимался спортом во дворе и на речке. Он не только подтягивался и отжимался, но и поднимал и бросал камни и бревна, выполнял приседания с ними.

Дружинники готовятся к Параду Победы в Донецке и помогают жителям прифронтовых районов. Фото: НД ДНР

Дружинники готовятся к Параду Победы в Донецке и помогают жителям прифронтовых районов. Фото: НД ДНР

- Парень из Нижней Крынки показал, что добиться результатов можно и без дорогих спортзалов. Каждый, кто на карантине продолжает тренироваться, и может снять об этом видео и отправить его в группы нашей организации в социальных сетях. Следующего победителя второго этапа онлайн челленджа #ЗаряжайсяДома ожидает электросамокат Xiaomi, - рассказал нам руководитель Народной Дружины Роман Трошин.

СДАЮТ КРОВЬ И ПРИВОЗЯТ В БОЛЬНИЦЫ ХАЛАТЫ

Дружинники продолжают активно помогать тем, кто нуждается в помощи. Активистка Оксана Полтавская уже на протяжении пяти лет сдает кровь для нуждающихся в ней. А недавно, в колл-центре оперативного штаба «Здоровое движение» она приняла звонок от бабушки, которая упала и не могла подняться. Оксана вместе с другим активистами приехала к пенсионерке домой и спасла ее. Бабушка живет с сыном лежачим инвалидом.

Дружинники готовятся к Параду Победы в Донецке и помогают жителям прифронтовых районов. Фото: НД ДНР

Дружинники всячески помогают пожилым людям. Они систематически привозят гуманитарную помощь и жителям прифронтовых поселков.

Дружинники готовятся к Параду Победы в Донецке и помогают жителям прифронтовых районов. Фото: НД ДНР

Активисты разносят листовки о профилактике коронавируса. По всей Республике нарисовали почти четыреста хештегов о необходимости соблюдать социальную дистанцию, надевать маску и оставаться дома. В инфекционные больницы они передали медицинские халаты и маски.

КАК СТАТЬ ДРУЖИННИКОМ

Дружинники готовятся к Параду Победы в Донецке и помогают жителям прифронтовых районов. Фото: НД ДНР

Народными дружинниками могут стать физически крепкие парни и девушки от 18 лет. Удостоверение дружинников выдают тем, кто выполнил нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), прошел правовой ликбез, подготовку на случай обстрела или другой чрезвычайной ситуации, а также научился оказывать первую медицинскую помощь. Сейчас можно вступить в Народную Дружину, не выходя из дома. Для этого нужно заполнить онлайн анкету участника в группах организации в социальных сетях.

Горячая линия Народной Дружины ДНР: (071) 478 - 46 - 97, с 09:00-18:00.

СПРАВКА «КП»

В Донецкой Народной Республике Народную Дружину возродила одноименная общественная организация по просьбам жителей весной 2019 года. На сегодня в организацию вступили 2 908 спортсменов, из них 423 – девушки. Штабы Народной Дружины функционируют в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке - в каждом районе.

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