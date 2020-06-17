От коронавируса в ДНР выздоровели 24 человека

Коронавирус в ДНР за все время выявили у 889 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 16 июня, выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Все случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у лиц, ранее контактировавших с инфицированными. Среди них тринадцать медработников и один ребенок. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По результатам двух отрицательных тестов, 16 июня с полным выздоровлением выписано двадцать четыре человека. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая – мужчина в возрасте 71 года и женщины в возрасте 53 лет.

За все время в Республике от коронавируса выздоровел 241 человек, 45 – умерли.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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