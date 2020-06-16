От коронавируса в ДНР выздоровели еще восемь человек: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 21 жителя.

- Согласно исследованиям, проведенным 15 июня, выявлен 21 случай заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один случай заражения коронавирусом выявлен у прибывшего из России. Остальные заболели от зараженных ранее, среди них девять медицинских работников.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном учреждении рассказали, что по результатам двух отрицательных тестов выписано 8 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 5 летальных случаев – мужчина в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна – в возрасте 54 лет, - сообщили в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 854 жителей. Из этого числа 217 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 594 пациента. Зарегистрировано 43 летальных случая.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в Минздраве ДНР.

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