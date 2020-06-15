Трое каратистов из Донецка выиграли золото на всероссийском онлайн-турнире

В Донецке каратисты после двух с половиной месяцев перерыва снова начали тренироваться - пока только на свежем воздухе. Поединки еще не проходят. Спортсмены соблюдают дистанцию из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПО КОРОНАВИРУСУ

Тренировка у самых маленьких началась с построения. После приветствия они пробежали двухкилометровый кросс. Затем размялись и занялись растяжкой.

Ребята передвигались в разнообразных стойках, отрабатывали удары руками и ногами, не забывая выставлять блоки.

Не прошло занятие без беседы тренера с учениками о соблюдении техники безопасности и профилактике коронавируса.

Победители Всероссийского онлайн-турнира «Мастера ката» Дана Шепель, Никита Масенец и Сергей Поддубный (в центре) Фото: из архива воспитанников федерации

- С карантина ребята вернулись менее подготовленными к соревнованиям. Они с родителями выходили на улицу поддерживать форму, но при этом только тренер может исправить технические ошибки и что-то подсказать, - рассказывает «КП» президент Федерации Косики каратэ Донецкой Народной Республики Евгений Миронов.

СОРЕВНОВАНИЯ ОЖИДАЮТСЯ В СЕНТЯБРЕ

- Как каратисты готовились во время карантина?

- Только онлайн. Тренеры давали своим ученикам (а у нас на соревнованиях выступают 400 спортсменов от 6 до 18 лет) персональные задания в ВКонтакте и Вайбере. К тому же всем было доступно специально подготовленное для занятий каратэ дома видеопособие.

Первая тренировка каратистов от 6 до 9 лет прошла на поле для мини-футбола. Фото: из архива воспитанников федерации

- На что был сделан акцент?

- Кода ребят готовятся к поединкам, у них не всегда хватает времени на отработку базовой техники. Поэтому два с половиной месяца все, начиная от белых поясов и заканчивая черными, углубленно повторяли азы каратэ.

Среди тренирующихся – два победителя недавнего онлайн-турнира «Мастера ката», посвященного 30-летию Косики каратэ в России. Кстати, кто не знает, ката - это бой с невидимым противником. Но в этот раз невидимыми были все: и спортсмены, и судьи. Списки участников онлайн-турнира и судейской бригады были опубликованы только после приема всех заявок от спортсменов. Донецкую федерацию косики каратэ представили около 20 спортсменов. Под руководством Евгения Миронова были сняты видео ката наших спортсменов, которые в течение недели получили оценку от 14 судей. 8-летний Ренат Билоус мерялся мастерством с сорока четырьмя невидимыми противниками, а 9-летняя Дана Шепель – с тринадцатью. Всего у каратистов из Донецкой Народной Республики три первых места - еще одно золото досталось многократному призеру республиканских и международных турниров Никите Масенцу. И два – третьих: бронза досталась 13-летней Владиславе Шрамко и чемпиону мира по косики каратэ 2017 года Сергею Поддубному.

В планах у наших каратистов набрать форму к сентябрю.

- Надеемся, что в сентябре тренировки возобновятся в залах в полный контакт и состоится первый местный турнир. На ноябрь перенесен объединенный чемпионат России по косики каратэ, в котором обязательно примут участие и наши воспитанники, - сообщил президент Федерации Косики каратэ Республики.

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