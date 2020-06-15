Общероссийское голосование о поправках в Конституцию РФ: Как и где могут проголосовать жители ДНР

Сегодня на сайте ЦИК ДНР сообщили, что жители Республики, которые получили российское гражданство могут принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля этого года.

- Участие в голосовании – самостоятельное и добровольное. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане, достигшие на момент голосования 18 лет, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанных судом недееспособными, - говорится в сообщении.

Чтобы оставить свой голос, нужно подать заявление на одном из участков в Ростовской области.

- Для участия в голосовании необходимо добраться самостоятельно с 8 до 20 часов по московскому времени. Гражданам, желающим принять участие в голосовании, рекомендуется обратиться на горячую линию, работа которой начнется в ближайшее время, - уточняется на сайте ЦИК ДНР.

Остаются открытые вопросы, в числе которых пересечение границы, самоизоляция и другие. Вероятно, ответы на них поступят в ближайшее время.

Жители Донецкой Народной Республики смогут отдать свой голос на следующих двенадцати участках, расположенных в Ростовской области России:

1. УИК № 520: г. Гуково, ул. Мира, 13а, здание ГИЭиП филиал РГЭУ «РИНХ»;

2. УИК № 562: г. Донецк, просп. Мира, 31, здание МБОУ СОШ № 2;

3. УИК № 1470: г. Новошахтинск, ул. Рабоче-Крестьянская, 19, здание МБУК «ГДК и К»;

4. УИК № 2190: г. Таганрог, ул. П.Тольятти, 32-2, здание МБОУ СОШ № 34;

5. УИК № 2560: г. Шахты, просп. Ленинского Комсомола, 51,здание МБОУ Лицей № 26;

6. УИК № 131: Аксакайский район, г. Аксай, ул. Мира, 9, здание МБУК «МЦБ им. М.А. Шолохова»;

7. УИК № 971: Красносуслинский район, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 12а;

8. УИК № 1018: Куйбышевский район, с. Куйбышево,ул. Театральная, 22,здание СДК;

9. УИК № 1110: Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка, ул. Ленина, 60,здание СДК;

10. УИК № 1320:Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, 12, здание СДК;

11. УИК № 1552: Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 28а,здание администрации поселения;

12. УИК № 1663: Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 24 (МБУ «Родионово-Несветайский Районный Дом культуры»).

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