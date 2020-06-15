Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Украина своим односторонним решением об открытии границ показала, что ей безразличны жизнь и здоровье жителей

Безрезультатно закончились сегодня, 15 июня, переговоры в Контактной группе по открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе.

- Киев вновь сорвал дискуссию по организации гуманитарных коридоров через КПВВ. Сотни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, вынуждены страдать из-за совершенно деструктивного подхода украинской стороны, которая предпочитает предпринимать односторонние действия провокационного характера вместо того, чтобы начать добросовестные, прозрачные и предметные согласования по крайне важным гуманитарным вопросам, — заявила глава МИД ДНР, полномочный представитель Республики в ТКГ Наталья Никонорова.

Она отметила, что Киев не предоставил ни одного ответа ни на один заданный вопрос или направленное предложение. Республики еще полтора месяца назад подготовили списки людей, у которых есть уважительные и срочные причины для пересечения линии соприкосновения. Кроме того, 9 июня ДНР еще раз направила эти списки с подробным описанием своих предложений по организации гуманитарного трансфера через КПВВ.

НЕТ ДАЖЕ СОБСТВЕННОЙ ВНЯТНОЙ ПОЗИЦИИ

- Украинская сторона не только не ответила на наши предложения, но и не предоставила собственной внятной позиции. Единственное, представители Украины предложили провести внеочередное заседание группы по гуманитарным вопросам, ссылаясь на практический характер обсуждаемых вопросов. Но основы для такого внеочередного заседания в виде конкретных предложений Киевом предоставлено не было, - сказала Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что в ходе обсуждения порядка пересечения границы необходимо учитывать все гуманитарные аспекты, в том числе предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

- Представители Украины своим односторонним решением об открытии границ показали, что им безразличны жизнь и здоровье жителей, а также эпидемиологическая ситуация, которая может существенно ухудшится вследствие бесконтрольного пропуска через КПВВ граждан с украинской стороны, где, как известно, ситуация с коронавирусом довольно неблагополучна, – добавила Наталья Юрьевна.

Тем временем, омбудсмен ДНР, представитель Республики в гуманитарной подгруппе ТКГ Дарья Морозова подчеркнула, что ДНР готова на любые онлайн-встречи и личные контакты с целью разрешения вопроса открытия КПВВ. А ключевым условием является наличие документально обозначенной позиции Украины. Морозова призвала все заинтересованные стороны повлиять на Украину.

- Мы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить право граждан на свободу передвижения, — добавила она.

Напомним, что движение через пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе было прекращено 22 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 10 июня украинские власти в одностороннем порядке открыли два из пяти КПВВ. Сделали это в провокационных целях - без согласования с ДНР и ЛНР.

ОБСУЖДАЛИ ПРОБЛЕМЫ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Также участники Контактной группы обсуждали ряд экономических вопросов. В частности уделили особое внимание работе мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Участники заслушали доклад координатора ОБСЕ о работе мобильного оператора Vodafone и его долгах по электроэнергии, деятельности КП «Компания «Вода Донбасса», задолженности Украины по социальным обязательствам и восстановлении социально-экономических связей, — отметили в МИД ДНР.

Там констатировали, что с украинской стороны письменных предложений по-прежнему не поступало.

Отметим, что 12 июня на территории ДНР начались проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. Кроме того, 8 июня связь Vodafone пропала в ЛНР, она отсутствует и по сегодняшний день.

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