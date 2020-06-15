Перевязка Олли стала талисманом приюта: В Донецке от стаи бродячих собак спасли краснокнижного зверька

В Донецком приюте для бездомных животных «ПИФ» есть не только почти 800 собак и 30 кошек, но и экзотичное краснокнижное животное – перевязка по кличке Олли. Перевязку за интересный окрас многие называют «мраморным хорьком».

- Многие спрашивают кто же живет в красивом домике-теремке в административном здании нашего приюта. Этого зверька увидеть можно редко - чаще всего днем она спит в своём домике, - рассказали в приюте.

Судьба Олли трагична. Она попала в приют, когда в Макеевке ее искусали собаки. Сотрудники вылечили Олли, но она потеряла способность добывать себе еду и осталась жить в теремке приюта.

- Олли не пристраивается и не отдаётся, - говорит сотрудник приюта «ПИФ» Юлия Небаба. - Это наш маленький талисманчик.

Перевязка считается видом с резко сокращающейся численностью популяции и сужающимся ареалом обитания. Причиной этому послужило освоение степей для нужд сельского хозяйства и добывающей промышленности. Много животных погибает, поедая отравленных грызунов.

Приют «ПИФ» будет благодарен за помощь животным, ведь такое огромное количество животных нужно ежедневно не только кормить, но и лечить, а вольеры, в которых содержатся животные, требуют ремонта.

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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