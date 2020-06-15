2020-06-15T13:38:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 июня: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 15 июня 2020 года
Екатерина Сорока
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В ДНР все еще действует режим повышенной готовностиВ ДНР все еще действует режим повышенной готовностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в ДНР диагностировано не было из-за санобработки лаборатории.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 14 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Всего по состоянию на утро 15 июня зарегистрированных и подтверждённых случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 833, из них: на лечении – 586 пациентов, выписаны – 209 человек, летальных случаев – 38.

— Всего под наблюдением 10 425 человек: в условиях стационарных отделений находится 293 человека, 10 132 человек – находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 381 человек, — добавили в Минздраве.

Добавим, что жара, которая пришла в Донбасс в первых числах июня, это не повод, чтобы отказываться от медицинских масок и других мер предосторожности. Важно соблюдать социальную дистанцию, регулярно проветривать помещение, чаще мыть руки и избегать большого скопления людей.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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