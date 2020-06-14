2020-06-14T14:01:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 июня: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 14 июня 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Среди заразившихся - пять медиков.Среди заразившихся - пять медиков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Шесть новых случаев коронавируса диагностировано в ДНР в минувшие сутки.

Также известно, что среди заразившихся пять медиков.

- В ДНР, согласно проведенным 13 июня исследованиям, выявлено шесть новых случаев COVID-19, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Все положительные результаты исследования выявлены у контактных с заболевшими ранее лиц.

Первый случай заражения зарегистрирован в стране 31 марта. С учетом последних данных, в Республике подтверждено 833 случая заболевания: выздоровели 209 человек, умерли 38, на лечении остаются 586 пациентов.

Жара, которая пришла в Донбасс в первых числах июня, заставляет людей отказываться от использования медицинских масок, тем не менее режим повышенной готовности в Республике пока не отменен.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напоминаем, к наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц болезнь сопровождается очень легкими симптомами.

Большинство заболевших (около 80%) выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации. Примерно в одном из пяти случаев заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с сопутствующими заболеваниями, например гипертонией, заболеваниями сердца или легких, диабетом или раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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