2020-06-13T10:47:47+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 июня 2020 года: Что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 13 июня 2020 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВВ ДНР выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусом заразились 827 человек.

- Согласно проведенным исследованиям 12 июня, выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения ДНР.

За этот период зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 71 лет и женщины в возрасте 67 и 65 лет. По результатам двух отрицательных тестов выписан 1 человек.

Всего по состоянию на 10:00 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 827. Сейчас 580 пациентов находятся на лечении. Всего выписано 209 человек. 38 жителей умерли от опасной инфекции.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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