День России в Луганске: праздник отметили автопробегом

Сегодня, 12 июня, в Луганске состоялся автопробег, посвященный Дню России. Автомобилисты украсили свои машины триколорами, флагами ЛНР и РФ. Стартовала колонна от Ярмарочной площади. Автомобилисты проехали по столице Республики 42 километра.

Активисты проекта «Волонтёр» всем желающим нанесли аквагрим. Фото: ОД «Мир Луганщине»

День России в Луганске отметили автопробегом. Фото: ОД «Мир Луганщине»

- Сегодня День России и ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия людей на всеобщее объединение Российской Федерации. По всей России отмечают этот праздник. Так как большинство из нас являются гражданами Российской Федерации, было принято решение присоединиться к этому празднику. С Днём России!» – поздравил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Денис Колесников.

День России в Луганске отметили автопробегом. Фото: ОД «Мир Луганщине»

- Мы решили отметить праздник Родины автопробегом. Так как на сегодня действуют ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, автопробег позволил людям собраться единой командой и отметить праздник. Приятно, что к нам присоединились много людей, - отметил работник аппарата Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Сергей Гербеев.

В праздничной колонне проехали больше ста автомобилистов. Это и депутаты Народного Совета, и простые жители города.

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