В Донецке на Набережной нанесли граффити «Донбасс – это Россия»

На левом берегу реки Кальмиус, возле пересечения бульвара Шевченко и улицы Набережной, в преддверии празднования Дня России, активисты нанесли граффити «Донбасс – это Россия».

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам организаторов, главная цель этого граффити – показать единение населения Донецкой Народной Республики с братским российским народом.

Работы начались еще утромФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Художники начали работать с самого утра и, несмотря на жару и отсутствие полноценного отдыха - закончили только к восьми вечера.

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Размер граффити примерно 20 на 7 метров, художники говорят, что в процессе нанесения возникли проблемы. Из-за сильного ветра им пришлось рисовать не валиками, а кисточками.

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Несмотря даже на работу кисточками, приходилось работать в респираторе, так как пары краски чрезвычайно вредны при попадании в легкие, но ничего, справились, - рассказала художница Татьяна.

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