2020-06-12T15:08:31+03:00
Общество

В Донецке на Набережной нанесли граффити «Донбасс – это Россия»

Размер изображения 20 на 7 метров
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Поделиться:
Размер граффити - 20 на 7 метровРазмер граффити - 20 на 7 метровФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

На левом берегу реки Кальмиус, возле пересечения бульвара Шевченко и улицы Набережной, в преддверии празднования Дня России, активисты нанесли граффити «Донбасс – это Россия».

Работать над граффити пришлось целый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам организаторов, главная цель этого граффити – показать единение населения Донецкой Народной Республики с братским российским народом.

Работы начались еще утром Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работы начались еще утромФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Художники начали работать с самого утра и, несмотря на жару и отсутствие полноценного отдыха - закончили только к восьми вечера.

Работать над граффити пришлось целый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Размер граффити примерно 20 на 7 метров, художники говорят, что в процессе нанесения возникли проблемы. Из-за сильного ветра им пришлось рисовать не валиками, а кисточками.

Работать над граффити пришлось целый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работать над граффити пришлось целый деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Несмотря даже на работу кисточками, приходилось работать в респираторе, так как пары краски чрезвычайно вредны при попадании в легкие, но ничего, справились, - рассказала художница Татьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Социолог Евгений Копатько: «Донбасс никогда не был нахлебником, не будет он им и в составе России»

В День России беседуем о роли Донбасса и его дальнейшей судьбе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украинская армия вывозит тротил для продажи болгарскому военному заводу
Небоевые потери ВСУ за неделю: девять погибших и двадцать три раненых
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 22 жителей
В Старобешевском районе лиса напала на местного жителя
Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли ДНР
Глава ДНР поблагодарил Владимира Путина и всех жителей России за неоценимую помощь и поддержку
Погода в Луганске на день: 12 июня будет переменная облачность, до 35 градусов жары
Погода в Донецке на день: 12 июня будет ясно, до +34
Каких пленных Украина ищет в ЛНР - остается тайной
В ДНР за сутки спасли двух травмированных на шахте горняков
Три поселка Донбасса оказались в «минной блокаде» - разведка ДНР
ГИА в ДНР 2020: участников с признаками недомогания и температурой к экзаменам допускать не будут
В Донецке открыт сбор на лечение 2–летнего Данила Беседина
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Горловки
Самоизоляция в ДНР: За пять дней - больше трех тысяч проверок
Спустя два дня тишины украинские военные снова открыли огонь по ДНР
Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили COVID-19 еще у 25 жителей
Подписка на «Комсомольскую правду»: Интересные истории доставят вам прямо в дом!
ВСУ обстреляли Логвиново из запрещенного вооружения
Погода в Луганске на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара
Погода в Донецке на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара
День России в ДНР – 2020: В Донецке в продажу поступили новые билетики на общественный транспорт
На переговорах Минской подгруппы определили участки следующего разведения сил в Донбассе