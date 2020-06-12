Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 июня 2020 года: Что известно на данный момент

За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусом заразились 797 человек.

- Согласно проведенным исследованиям 11 июня, выявлено двадцать два новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования четыре медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили «КП» в Минздраве.

По результатам двух отрицательных тестов выписано шестнадцать человек. Зарегистрировано три летальных случая – мужчина в возрасте 63 лет и женщины в возрасте 68 и 74 лет.

Всего по состоянию на 10:00 12 июня на лечении в инфекционных стационарах 554 пациента, выписаны – 208 человек, летальных случаев – 35.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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