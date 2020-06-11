Как будут отмечать День России в ДНР: программа мероприятий по городам Республики

День России в ДНР, как официальный праздник, будут отмечать впервые. В связи с режимом повышенной готовности программу мероприятий на 12 июня подбирали на условиях безопасности граждан.

— Штабы общественной организации «Молодая Республика» подготовили для жителей Донецкой Народной Республики квесты и творческие конкурсы в честь празднования Дня России. Мероприятия пройдут в нескольких городах Республики, — сообщили в пресс-службе «Молодой Республики».

ДОНЕЦК

В Донецке активисты проведут командный спортивно-интеллектуальный квест. В группе должно быть минимум пять человек. Перед участниками стоит возможность пройти восемь станций с оригинальными заданиями, где может понадобиться смекалка и физическая подготовка (подробнее)

МАКЕЕВКА

Для любителей фотографии подходящий квест организовали в Макеевке. Ко Дню России запускается командный фотоквест. На каждом этапе участникам будут даваться задания, которые они должны повторить на фотографии. Победители будут награждены грамотами и ценными подарками (подробнее)

ГОРЛОВКА

Горловские активисты подготовили для местных жителей «Очень Русский квест». Участники должны объединиться в команды от 3 до 5 человек. Их ждет несколько этапов заданий. Что конкретно ждет участников исторические викторины или спортивные состязания, станет известно в день проведения мероприятия (подробнее)

ИЛОВАЙСК

Местный штаб организовал интернет-конкурс «Россия в каждом из нас» с ценными подарками. Конкурс включается в себя несколько номинаций: литературное творчество собственного сочинения; создание государственная символика ДНР и РФ в декоративно-прикладном искусстве с использованием различных материалов и техник на выбор конкурсанта; съемка видеоролика (до 5 минут) на тему «Россия и ее история» (подробнее)

ТОРЕЗ

Для жителей Тореза есть собственный творческий конкурс «С Россией в сердце». Конкурсанты должны выполнить художественную работу в одной из техник: векторная графика, изобразительное искусство, граффити, рукоделие, рисунки на асфальте, художественная вышивка (подробнее)

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