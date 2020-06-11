Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 июня 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 25 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 10 июня, выявлено 25 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых зараженных – четверо детей и пять медиков.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди новых случаев инфицирования пяти медицинских работников, четыре ребенка, контактных с заболевшими ранее родителями, - говорят в министерстве. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Минздраве ДНР рассказали, что по результатам двух отрицательных тестов выписано 14 человек.

- Кроме того, зарегистрирован два летальных случая – мужчина в возрасте 94 лет и женщина в возрасте 83 лет, - сообщили в здравоохранительном учреждении Республики.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 775 жителей. Из этого числа 192 человека выздоровели и были выписаны из больницы, лечение продолжают 551 пациент, зарегистрировано 32 летальных случая.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения ДНР.

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