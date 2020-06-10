2020-06-10T14:03:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 июня 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 10 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 750 жителейЗа все время коронавирус в ДНР зарегистрирован у 750 жителейФото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в ДНР выявили еще у 32 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Согласно проведенным исследованиям 9 июня, выявлено 32 новых случая заболевания Covid-19, - сообщили в министерстве.

В Минздраве Республики отметили, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее.

- Среди новых случаев инфицирования 8 медицинских работников, - говорят в здравоохранительном учреждении Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки у девяти пациентов - отрицательные тесты на Covid-19. Они были выписаны из больницы. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая. Скончались мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 71 года.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 750 жителей Донецкой Народной Республики. Из этого числа 178 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 542 пациента. Зарегистрировано 30 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям государства в министерстве здравоохранения Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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