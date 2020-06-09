Как не упасть в обморок в маске - донецкий терапевт

В Донецке ожидается жаркое лето. Почти весь июлю будет около 30 градусов тепла, а в августе еще и на пару градусов выше. Но масочный режим никто не отменял. Как умудриться носить маску и не упасть в обморок? Об этом «КП» рассказал донецкий врач – терапевт частной клиники, к.м.н. Евгений Смирнов.

- Месяц назад на моем дежурстве, привезли парня. Ехал на велосипеде в маске и потерял сознание. Здоровый парень, просто настолько был напуган угрозой коронавируса, что решил передвигаться в маске, - рассказывает Евгений Владимирович. - Сейчас наоборот, от масок тихонько отказываются. Тем не менее, носить их нужно, но с умом.

Вот советы доктора:

1. Не носите маску постоянно, особенно когда идете по улице. Она одевается только в людных публичных местах (магазине, больнице, транспорте). Также маску следует надеть, приходя к человеку с ослабленным иммунитетом (онкобольной, получающий химиотерапию, ВИЧ-инфицированный, просто очень пожилой человек) и к пациенту с симптомами ОРВИ (кстати, следует помнить, что маска не дают гарантию от инфицирования... Если вы принесли продукты, лучше не заходите в квартиру).

2. Ни в коем случае нельзя носить маску при быстрой ходьбе, беге и езде на велосипеде! В последнем случае человек еще и опасен для других: он отключится от гипоксии, а велосипед сам не остановится...

3. Нельзя носить тяжести в маске, даже если это сумка с продуктами из магазина. Снимите ее, потом займитесь вашими покупками. Если есть сумка на колесиках, пользуйтесь ей.

4. Находясь в маске, не забывайте останавливаться! Идете по магазину, выбираете товар - остановитесь на 30 секунд! Медленно посчитайте до десяти, оглянитесь вокруг (не кружится ли голова), обратите внимание на дыхание. Дышать нужно ровно и умеренно глубоко.

5. Если вы в маске и не можете ее снять, но чувствуйте, что задыхайтесь - прекратите двигаться, присядьте, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

6. Всегда имейте при себе влажный салфетки. Если появилась головокружение, сядьте или просто не двигайтесь, вытрите лицо салфеткой. Снимите маску и подышите через салфетку (если вы опасайтесь, что в воздухе есть вирус).

7. Гипертония, проблемы с сердцем или легкими - вам показана самоизоляция. Маску лучше оставить на случай прихода гостя, а одев, тщательно следить за самочувствием. От недостатка кислорода люди теряют сознание незаметно для себя.

Помните, маска не спасает вас физически, она лишь снижает вероятность заражения. Важно, чтобы их носили все, тогда это становится веским фактором в борьбе с пандемией. Индивидуальная маска - это знак вашей социальной ответственности, но не панацея! Это не скафандр космонавта!

Долго ношенная маска источник опасности для вас и других. Менять ее следует каждые 2-3 часа и не носить там, где это бессмысленно.

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