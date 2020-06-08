2020-06-08T11:04:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 июня 2020 года: За все время в Республике выявили 704 случая заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 9 жителей за минувшие суткиКоронавирус в ДНР выявлен еще у 9 жителей за минувшие суткиФото: Алена МАРТЫНОВА
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 9 жителей за минувшие сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди новых случаев инфицирования 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - отметили в Минздраве Республики.

За все время в Донецкой Народной Республике зафиксировано 704 случая заражения коронавирусной инфекцией. 167 человек за все время выздоровели и были выписаны из больниц. Лечение продолжают 510 пациентов. Зарегистрировано 27 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в Минздраве.

Также в Республике продолжает работать круглосуточная горячая линия - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с Covid-19?

Основные симптомы:

Повышение температуры тела в больше чем 90% случаев

Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев

Одышка в 55% случаях

Ощущение сдавленности в грудной клетке в больше чем 20% случаев

Редкие симптомы:

головные боли (8%)

кровохарканье (5%)

диарея (3%)

тошнота, рвота

Сердцебиение

Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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