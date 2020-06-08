Такую Кармен у нас еще не видели! В муздраме Донецка прошел пресс-показ «Оперы Мафиоза»

Вынужденная разлука со зрителями, отсутствие показов во время эпохи великого карантина - не повод впадать в уныние. Все это время актеры Донецкого драмтеатра не бездействовали, шли репетиции, готовились премьеры и не хватает пока только одного – того самого энергообмена с публикой, который необходим творческим людям.

Репетиции длились 1,5 месяца

Пресс-показ «Оперы Мафиоза» по пьесе болгарского драматурга Васила Станилова состоялся на прошлой неделе в музыкально-драматическом театре имени Бровуна. Как тут не порадоваться, что ты журналист?! И пусть нашу братию встречают не у центрального хода, а непременными условиями посещения являются масочный режим, обработка рук и санинструктаж, но все это такие мелочи в сравнении с возможностью вновь увидеть бархатные кулисы и погрузиться в атмосферу театра.

Режиссер постановки Василий Маслий в этот раз замахнулся на оперу Жоржа Бизе «Кармен». Точнее замахнулся на нее директор захудалого театра и одновременно герой-любовник Антонио Булгарели, который вынужден составлять репертуар и играть на сцене под дулом пистолета.

- Мы не претендуем на то, что мы оперный театр, но мы тоже так умеем, - заметил Василий Маслий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/783684" frameborder="0"></iframe> "Опера Мафиоза" на сцене Донецкой муздрамы.Юлия АНДРИЕНКО

Режиссер Василий Маслий в очередной раз удивил зрителя.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Режиссером использован прием «театр в театре» - этакая матрешка, где открывается закулисье, которое обычно скрыто плотными кулисами от публики. Тут тебе и семейные страсти, и нереализованные амбиции, и ревность, и тщеславие. И все это с бездной тонкого юмора – от костюмов-«треников» итальянских гопников до шуточек про зрителей, у которых во время представления вечно звонит телефон.

От провинциального театра до Ла Скала

Второй акт полностью преображает сцену. В спектакле используется поворотный круг – мы одновременно видим сцену и то, что происходит за ней. Оперное пение, страстные танцевальные номера, роскошные костюмы, неожиданный битбокс от вокалиста Владислава Коржа – все это и впрямь достойно Ла Скала, куда так мечтает попасть один из главных героев.

Зрителя ждет захватывающее действо.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке задействованы звездные артисты драмтеатра: народные артисты ДНР Владимир Швец, Сергей Лупильцев, Дмитрий Фёдоров, заслуженные артисты ДНР Мария Марченко, Александр Филатов, заслуженный артист Украины Руслан Слабунов и другие.

Пересказать фееричность действия, гротеск многих деталей – дело неблагодарное. Это нужно видеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/783682" frameborder="0"></iframe> Муздрама Донецка замахнулась на оперу "Кармен".Юлия АНДРИЕНКО

Между первым и вторым актом сцена кардинально преображается.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В театре нет ничего невозможного

Убить искусство невозможно и даже сильным мира сего это не удастся. Есть порог терпения, за которым человек перестает бояться. Глупо тратить патроны, стреляя в искусство, оно столь призрачно, что пули его не задевают, проходят сквозь него. Перед насилием оно, как тростник сгибается, но всегда выпрямляется.

- Искусство – вечно, а все остальное в жизни не главное, - произносит свой финальный диалог народный артист ДНР Владимир Швец в роли того самого директора театра, который рискнул и добился успеха. – А вы знаете, что такое театр? Как бы вам это объяснить? Чем и вы, и мы живем в этом жестоком безумном мире? Я не говорю о болезнях, безработице, автокатастрофах, безденежье, проституции, а также о проблемах макрокосмоса.

Заключительным аккордом стал монолог директора театра.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нет! Я говорю о нашем внутреннем мире. Наши возвышенные мечты не сбываются из-за нашей внутренней духовной лени, наши стремления не осуществляются из-за нашей глупости, зависти, мешающей видеть мир в подлинном свете, нас приковывает к земле наш страх, наше лицемерие, алчность, сладострастие, обжорство. Вот подлинный ящик Пандоры! И тут перед нами возникает чудо-театр. Это место, где все мы честны. Ведь мы не завидуем героям, правда? Мы сочувствуем им, когда они страдают и радуемся, когда они побеждают… В театре нет ничего невозможного, здесь нет непреодолимых преград, здесь можно проходить сквозь стены, читать чужие мысли. Да! И выдавать чужие мысли за свои, но вместо обвинений в плагиате получать бурные аплодисменты.

А премьера «Оперы Мафиоза» состоится после отмены запрета на проведение массовых мероприятий и обязательно полюбится зрителю.

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