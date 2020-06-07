Дончане тихо отказываются от масок

В Донецк пришло жаркое лето и жители почему-то решили, что история с коронавирусом закончилась. Как выпуск новостей между частями сериала по телевидению. Посмотрели, поужасались словам диктора и кадрам из горячих точек борьбы с вирусом, а теперь можно и расслабиться.

На улицах и в транспорте огромное количество пожилых людей. Даже в воскресенье, когда не работают ни отделения ЦРБ, ни органы власти, не принимают врачи. Многие из них очень возрастные, но маски одеты не у всех!

Что говорить о тех, кто моложе – повсюду веселье, шашлыки, большие компании, магазины с утра до вечера полны покупателями, большинство из которых опять же без масок. Бутылки с жидкостью с для обеззараживания рук сиротливо пылятся на дальней полке уже вторую неделю. Везде висят объявления «Без масок не входить!». Но и сами продавцы уже не делают замечания покупателям, которые заходят без них.

Угроза не миновала

- Каждый день Минздрав фиксирует новые случаи заболевания COVID-19 на территории ДНР, - говорит донецкий врач – терапевт частной клиники Евгений Смирнов. - Растет число смертей (к счастью, динамика не превышает 1-2 случаев в несколько дней) и преимущественно гибнут пожилые.

- Молодые люди устали работать на удаленке. Зачастую, это тяжелее, чем трудиться в офисе. А пенсионеры хотят общаться, двигаться, пока есть физическая возможность...

- По-человечески это объяснимо. Люди устали бояться, им хочется скорее вернуться к обычной жизни, погрузиться в свои дела и хлопоты, забыв о непонятной заразе. Однако желание «жить снова как всегда» не имеет никакого отношения к реальной повестке дня, к физически существующей ситуации с пандемией. Это просто психологическая усталость.

Никто в здравом уме, устав нести сумку из магазина, не бросит ее на землю, говоря – ладно, завтра донесу. Все понимают, чем это закончится: пропадут покупки. Но к своему здоровью такое отношение встречается сплошь и рядом, поскольку опасность неочевидна. Заболел зуб, заныло сердце – каждый думает о враче и ищет помощи. А тут невидимый вирус, которым пугают и пугают, а видимой невооруженным взглядом катастрофы на улицах нет…

Вторая волна не за горами?

- Народ начинает расслабляться. Да и в масках и в прохладное время тяжело, что говорить о жаре. Как быть тем, кто просто не может в ней дышать?

- По возможности, в маске нужно экономно двигаться, снимать ее на улице, а носить только там, где много людей на ограниченном пространстве – на рынках, в транспорте, в магазинах, банках. Перед тем как одеть маску рекомендую 3 – 5 минут спокойно постоять, чтобы уравновесить дыхание. У многих проблемы с дыханием имеют психологическую природу. Сдавливание кожи возле носа и рта приводит к учащению дыхания и чувству удушья. Чтобы снять панику – достаточно дышать более глубоко. Если есть сумка на колесиках – лучше пользоваться ею, а не носить тяжести в руках.

- А много ли среди ваших знакомых «диссидентов масочного режима»?

- Примерно половина. Люди, которые отказываются от масок, поступают эгоистично по отношению к другим. Возможно, это почва для второй волны заболевания. Она и так по некоторым прогнозам, придет осенью вместе с первыми холодами и слякотью, «Летом репетицию вспышки болезни устраивать необязательно» – говорят мне многие, среди которых и коллеги. Но нужно помнить, что заболевшие тоже были уверены - с ними это не случится. Лишняя паника ни к чему, но здоровью вредна и беспечность.

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