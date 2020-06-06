Денис Пушилин прочитал в центре Донецка стихотворение «Русские не сдаются»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в литературной гостиной, которая проходила в амфитеатре на бульваре Пушкина.

- Наша борьба, начавшаяся в 2014 году, неразрывно связана с борьбой за русский язык. Внешние силы покусились на наши ценности – на то, что нам дорого, - говорит Денис Владимирович. Наша задача – и дальше продолжать отстаивать свой выбор… Уверен, что с таким народом, с русским народом Донбасса, у нас все получится!»

Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются».

Ранее, Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем русского языка.

- В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина примите самые искренние поздравления с особо значимым для всех нас праздником – Днем русского языка, - говорится в опубликованном на сайте руководителя государства тексте поздравления.

Пушилин отметил, что в 2014 году посягательство украинской власти на наши ценности и историю вызвало протест у каждого, кто дорожит Отечеством и воспитан на русской культуре.

- Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка, - подчеркнул Денис Владимирович.

Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году русский язык стал единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.

- Все инициативы, направленные на развитие русского языка, вызывают искренний отклик и живой интерес у жителей нашей Республики. Родной русский язык – свидетельство единства с народом России, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

«Русские не сдаются»

Народы – друг другу братья,

Я помню об этом всегда.

Но!

Только русские не сдаются,

Нигде и никогда!

Немецкая дисциплина –

Ничто не сравнится с ней.

Но!

Русские не сдаются,

А это в сто раз важней!

Английский изысканный юмор,

Тонкий, как дыма кольцо.

А русские грубо смеются

Прямо смерти в лицо!

Каждый народ прекрасен,

И каждый народ хорош.

У русских бери, что хочешь.

Но!

Русскую душу не трожь!

Нас, русских, не стоит пугаться.

Нас, русских, не стоит пугать.

Порой до Москвы отступаем,

Чтоб в гроб вражью нечисть загнать!

Все люди, конечно, братья.

Об этом нельзя забывать.

Но!

Только русские не сдаются!

И только Россия – Мать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 июня Глава ДНР Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)