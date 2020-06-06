Денис Пушилин прочитал в центре Донецка стихотворение «Русские не сдаются»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в литературной гостиной, которая проходила в амфитеатре на бульваре Пушкина.
- Наша борьба, начавшаяся в 2014 году, неразрывно связана с борьбой за русский язык. Внешние силы покусились на наши ценности – на то, что нам дорого, - говорит Денис Владимирович. Наша задача – и дальше продолжать отстаивать свой выбор… Уверен, что с таким народом, с русским народом Донбасса, у нас все получится!»
Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются».
Ранее, Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем русского языка.
- В 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина примите самые искренние поздравления с особо значимым для всех нас праздником – Днем русского языка, - говорится в опубликованном на сайте руководителя государства тексте поздравления.
Пушилин отметил, что в 2014 году посягательство украинской власти на наши ценности и историю вызвало протест у каждого, кто дорожит Отечеством и воспитан на русской культуре.
- Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка, - подчеркнул Денис Владимирович.
Глава Республики прочитал стихотворение Алеси Пономаревой «Русские не сдаются»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В этом году русский язык стал единственным государственным языком Донецкой Народной Республики.
- Все инициативы, направленные на развитие русского языка, вызывают искренний отклик и живой интерес у жителей нашей Республики. Родной русский язык – свидетельство единства с народом России, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.
«Русские не сдаются»
Народы – друг другу братья,
Я помню об этом всегда.
Но!
Только русские не сдаются,
Нигде и никогда!
Немецкая дисциплина –
Ничто не сравнится с ней.
Но!
Русские не сдаются,
А это в сто раз важней!
Английский изысканный юмор,
Тонкий, как дыма кольцо.
А русские грубо смеются
Прямо смерти в лицо!
Каждый народ прекрасен,
И каждый народ хорош.
У русских бери, что хочешь.
Но!
Русскую душу не трожь!
Нас, русских, не стоит пугаться.
Нас, русских, не стоит пугать.
Порой до Москвы отступаем,
Чтоб в гроб вражью нечисть загнать!
Все люди, конечно, братья.
Об этом нельзя забывать.
Но!
Только русские не сдаются!
И только Россия – Мать!
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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU