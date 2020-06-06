Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 июня 2020 года: что известно на данный момент

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 5 июня, выявлено 30 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из новых зараженных ребенок. Он прибыл с бабушкой из Российской Федерации.

- Также среди новых случаев инфицирования девять медицинских работников, - говорят в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении ДНР рассказали, что по по результатам проведенных 5 июня исследований – восемь пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

- Кроме того, зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина в возрасте 82 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике был диагностирован у 672 жителей. 167 человек из этого числа – выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Лечение продолжают 470 пациентов. Зарегистрировано 25 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения ДНР.

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