2020-06-06T11:50:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 июня 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 672 жителейЗа все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 672 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 30 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 5 июня, выявлено 30 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из новых зараженных ребенок. Он прибыл с бабушкой из Российской Федерации.

- Также среди новых случаев инфицирования девять медицинских работников, - говорят в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении ДНР рассказали, что по по результатам проведенных 5 июня исследований – восемь пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

- Кроме того, зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина в возрасте 82 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике был диагностирован у 672 жителей. 167 человек из этого числа – выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Лечение продолжают 470 пациентов. Зарегистрировано 25 летальных случаев.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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