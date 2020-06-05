2020-06-05T15:45:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 июня 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 4 июня 2020 года
Екатерина Сорока
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Медики выявили коронавирус в ДНР еще у 31 жителяМедики выявили коронавирус в ДНР еще у 31 жителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 31 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Два положительных результата исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у прибывших из Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди новых зараженных один ребенок. Он контактировал с ранее инфицированными родителями. Также Covid-19 зарегистрирован у 7 медицинских работников.

— В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь,— подчеркнули в Минздраве Республики.

В здравоохранительном учреждении ДНР также сообщили, что за сутки было выписано пять пациентов. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции – женщина в возрасте 40 лет.

За все время в Донецкой Народной Республике зафиксировано 642 случая заражения коронавирусной инфекцией. 159 человек из числа зараженных выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 459 пациентов. Зарегистрировано 24 летальных случая.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — обратились к жителям в Минздраве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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