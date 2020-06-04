2020-06-04T17:05:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 июня 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 4 июня 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 31 жителяКоронавирус в ДНР выявлен еще у 31 жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 31 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Один положительный результат исследования на новую коронавирусную инфекцию был выявлен у мужчины, прибывшего из Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди новых зараженных один ребенок. Он контактировал с ранее инфицированной мамой. Также Covid-19 зарегистрирован у 19 медицинских работников.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - подчеркнули в Минздраве Республики.

В здравоохранительном учреждении ДНР также сообщили, что за сутки было выписано шесть пациентов. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции – женщины в возрасте 43 и 72 лет.

За все время в Донецкой Народной Республике зафиксировано 611 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 154 человека из числа зараженных выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 434 пациента. Зарегистрировано 23 летальных случая.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в Минздраве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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