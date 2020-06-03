Во время отключения телерадиовещания в ДНР радио «Комсомольская правда» будет работать

Радио «Комсомольская правда» в Донецкой Народной Республике будет работать во время проведения регламентных работ на госпредприятии «Радиотелевизионный передающий центр» с 3 по 6 июня. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР.

- В этот период пострадают не все телерадиоканалы. Радио «Комсомольская правда» отключение телерадиовещания не коснется, - заверили в пресс-службе.

Напомним, что «Радиотелевизионный передающий центр» планирует провести регламентные работы, требующие снижения мощности или отключения передающего оборудования на радиотелевизионной передающей станции.

Во время проведения работ радиовещание будет отсутствовать на частотах: 88,7 МГц (программа «Маяк»); 90,7 МГц (программа «Радио 7 на семи холмах»); 92,0 МГц (программа «Радио России»); 95,3 МГц (программа «Радио Релакс»); 95,7 МГц (программа «Радио Рекорд»); 104,1 МГц (программа «Радио Европа Плюс»); 104,7 МГц (программа «Русское радио») и др.

Кроме того, будут наблюдаться сбои в работе телеканалов: «Оплот», «Россия 1», «Оплот 2», «Россия 24», «1 Республиканский», «Матч!», «5 канал», «НТВ», «ТНТ», «Юнион», «1 канал», «Новороссия», а также в работе цифрового телевизионного вещания на 22, 29, 51, 56, 57, 58 ТВК.

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