2020-06-03T09:12:15+03:00
Политика

Декларация на 3 миллиона гривен, 5 тысяч долларов, огромный дом в Юрьевке, квартиры в Киеве и Донецке: Что известно о новом мэре Авдеевки

Будучи родом из Авдеевки, Барабаш участвовал в АТО
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Бывший АТОшник, родом из Донбасса, возглавил Авдеевку. Фото: avdeevka.cityБывший АТОшник, родом из Донбасса, возглавил Авдеевку. Фото: avdeevka.city
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В прифронтовой Авдеевке представили нового руководителя. В городе больше нет выборов, с приходом Украины и установлением военно-гражданской администрации, руководителей авдеевцам назначают решением СНБО Украины, без согласия на то местных жителей.

Нового руководителя Виталия Барабаша представили 2 июня. До этого он занимал должность советника руководителя аппарата Верховной Рады Украины. Кроме того, сообщается, что Барабаш участвовал в АТО, был ранен, находился на лечении в Киеве.

- Авдеевка - мой родной город. Я здесь родился и вырос. Здесь живут мои друзья и родственники, - поведал Барабаш.

К слову, в декларации Виталия Барабаша, поданной в качестве кандидата на должность, отмечается, что он зарегистрирован в Киеве. До того, как возглавить Авдеевскую ВГА, работал советником Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. У Виталия Барабаша есть жена и дочь.

Оказалось, что у нового главы Авдеевки имеется квартира в Донецке площадью 87 м2. Кроме того, в Киеве Барабаш бесплатно пользуется квартирой площадью 123 м2. Там ему принадлежат два гаража.

В Юрьевке Донецкой области новый глава Авдеевской ВГА и его жена пополам владеют домом площадью 544 м2 и участком 540 м2. Также у Барабаш есть два мотоцикла: BMW 2016 года стоимостью 650 тысяч гривен и Victоry 2008 года за 60 тысяч гривен.

Барабаш также задекларировал наличные средства в размере 3 000 000 гривен и 5 тысяч долларов.

Насколько легче станет жить авдеевцам с таким упакованным мэром, который к тому же участвовал в АТО, стрелял в дончан, вопрос риторический.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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