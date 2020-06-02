Советник Главы Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко: Я молю Бога, чтобы никто больше не пострадал и не погиб

День защиты детей в Донецке всегда проходит по–особенному. В первую очередь это связанно с войной, которая продолжается седьмой год. Осколки снарядов, которые прилетают с украинской стороны, уносят жизни детей, делают их инвалидами.

Удивительно, что виновные остаются безнаказанными – они продолжают бесчинствовать и обстреливать мирных жителей. Остается надеяться на то, что рано или поздно им все же придется ответить за содеянные преступления.

Только в мае–месяце во время украинских обстрелов были ранены пятеро детей. Они находились в своих поселках и даже представить не могли, что окажутся целью циничных украинских карателей. А как это еще можно объяснить, если снаряды прилетели в самый центр мирного поселка во время восстановления Дома культуры?

Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко (на фото слева) и супруга Главы Республики Ирина Сергеевна вместе с дочерью навестили Диму ЗахароваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одного из раненых в Саханке – 14–летнего Диму Захарова – Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко и супруга Главы Республики Ирина Сергеевна навестили в Донецком травматологическом центре.

– Дима один из пяти пострадавших в мае. Я могу только молить Бога, чтобы никто больше не пострадал, никто не погиб. У Димы тяжелое ранение. Он уже переведен из реанимации в отделение. Мальчишка травмирован не только физически, но и психологически, – говорит «Комсомолке» Советник Главы Республики. – А ведь все было просто... Теплый весенний день, дети, как и положено, играли на площадке... и вдруг обстрел. Это был простой Дом культуры – не передовая, не поля, а мирный объект, который в это время восстанавливали, чтобы жители имели возможность немного отдохнуть. В борьбе за жизнь Димы мы победили, теперь нужно победить в борьбе за его душевное состояние. И я вас уверяю – мы это сделаем.

Элеонора Михайловна отмечает значительную помощь России в спасении раненых детей.

– Один из пострадавших в 2014 году – Андрюша Дмитриев – остался колясочником. Ноги недвижимы. В Подмосковье в Красногорске есть центр «Созвездие». Спасибо моей коллеге Екатерине Семеновой – Уполномоченной по правам человека в Московской области. При ее помощи и команде неравнодушных людей две группы из Республики уже были в этом центре. У Андрюши тяжелая ситуация, но в Красногорске сказали: «Мы поставим его на ноги, хотя бы на костыли». Он до сих пор находится там – в борьбе за свое будущее.

Врачи делают все возможное для спасения детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как только снимутся ограничения, введенные из–за коронавируса, из Республики на лечение в Красногорск отправится очередная группа из еще двадцати детей с инвалидностью после ранений из прифронтовых поселков.

Элеонора Михайловна и Ирина Сергеевна с дочерью заходят в палату к Диме Захарову. Мальчик и не ожидал, что к нему придет столько гостей. Радуется подаркам. По словам заведующего отделением Евгения Жилицына, мальчик медленными шагами, но движется к выздоровлению.

Врачи делают все возможное для спасения детейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Конечно, минно–взрывная травма это одна из самых тяжелых травм. Бывают осложнения. От раскаленного железа страдают не только кости, а и мягкие ткани. Но в данном случае – жизнь спасена – это самое главное, – говорит Евгений Владимирович. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить качество этой жизни. Организм молодой, сильный – помогает нам. На контрольных снимках все поврежденные кости собраны, мягкие тоже. Сделали дополнительные швы.

Элеонора Михайловна благодарит докторов за спасенных детей. Это отделение первым принимает раненых ребят и спасает их жизни.

– Вы – действительно ангелы в белых халатах. И коронавирус мы переживаем, и плюс к этому у нас еще и военные действия, которые, к сожалению, несмотря на всемирную беду, продолжаются, – говорит Советник Главы.

Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко и супруга Главы Республики Ирина Сергеевна вместе с дочерью навестили Диму ЗахароваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В отделении проходят лечение дети с разными травмами и даже те, кто уже родился с патологиями.

– К нам приезжают лечиться отовсюду, – рассказывает Жилицын. – Мы не разделяем детей на территории. Мы принимаем и из Украины, и из России, и из Луганской Народной Республики.

– За шесть лет войны вы можете сказать, что опухоли и какие–либо другие патологии стали проявляться чаще? – спрашивает Элеонора Михайловна у заведующего.

– Количество таких детей растет из года в год. Насколько на это повлияла война? Не знаю. Наверное, экологическая обстановка, качество продуктов питания влияют, – рассуждает Евгений Владимирович. – Это общая глобальная проблема. Наше население уже несколько лет находится в состоянии хронического стресса – этот фактор тоже влияет.

Элеонора Федоренко общается с воспитательницей, которая прилагает все усилия, чтобы дети не замыкались в себеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время посещения раненого мальчика было видно, как у Элеоноры Михайловны наворачиваются слезы. Трепетно и душевно к Диме отнеслась и Ирина Сергеевна. Откровенно говоря, всегда, при общении с пострадавшими тяжелее всего сдержать эмоции. Невольно задумываешься о том, почему страдают невинные люди? Когда это касается детей – еще тяжелее.

– 263 ребенка за войну получили ранения. 44 из них остались инвалидами. Эти ребята были рождены, чтобы бегать и играться как все дети... Но те, кто отдают преступные приказы, решили иначе. У нас погибло 103 ребенка за время войны, – говорит Элеонора Михайловна. – Убийство ребенка – это самое тяжкое преступление. Дети гибнут от военной агрессии Украины. Только за май пятеро получили ранения. За пять месяцев этого года ранены девять детей. Это в условиях Минских соглашений, договоренностей о прекращении огня... Они не соблюдаются, да и не соблюдались никогда украинской стороной.

Сегодня особенный день. День защиты детей. Его отмечают во всем мире. Вместе с тем у нас один из детских домов в Донецке празднует свое 55–летие. Там детки от рождения и до трех лет. Если они не находят семью, которая подарит им тепло и дом, то они отправляются в другое учреждение. Мы с Ириной Пушилиной утром первым делом приехали в этот детский дом, а уже потом выехали в Амвросиевкий детский дом. Ирина Сергеевна все эти годы принимает активное участие. И на передовую, и в отдаленные поселки, туда, где дети, где требуется помощь. Это для меня показатель ее мужественности одновременно с женственностью и материнским сердцем.

Портрет Доктора ЛизыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А вот что мастерят дети в травматологическом центреФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А вот что мастерят дети в травматологическом центреФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А вот что мастерят дети в травматологическом центреФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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