«Душа и сердце болит, когда видим такое!» В Донецке повредили кованую пальму Мерцалова

В Донецке была повреждена одна из достопримечательностей города – пальма Мерцалова.

- Пострадала копия пальмы, расположенная на бульваре Пушкина. У нее отломали либо срезали металлическую ветку, - сообщили в соцсетях местные жители.

Как прокомментировал глава администрации Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев, лист на пальме был отломан.

- Восстановить его было нелегко – пальма выкована из дамасской стали. Но специалисты с этим уже справились, - рассказал он.

Латынцев сообщил, что власти активно борются с актами вандализма с помощью общественников и полиции.

- Сохранность лавочек и цветников – это и вовсе беда. Призывают наших жителей любить свой город и ценить труд людей, которые в непростой экономической ситуации поддерживают его в порядке. Душа и сердце болит, когда видим, что такое происходит, - сказал Владислав Латынцев.

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