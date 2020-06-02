Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 июня 2020 года: Что известно на данный момент

На 2 июня по состоянию на 12.30 в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 553 подтвержденных случая инфицирования людей COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно проведенным исследованиям 1 июня, выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 10 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 65 лет, - рассказали в Минздраве.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 389 пациентов. За все время выздоровели 144 человека, умерли – 20.

У переболевших коронавирусом здоровье будет уже не то.

- В легких из-за воспаления разрушаются сосуды, дыхательная ткань может замещаться соединительной. Соответственно, уменьшается дыхательная поверхность легких. Из-за этого переболевшие COVID-19 становятся более восприимчивыми к любым респираторным вирусным инфекциям, - сообщила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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