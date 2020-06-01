Парад Победы в Донецке 2020: когда состоится и как пройдет

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе совместной с командованием Народной милиции проверки боеготовности нескольких воинских частей и уровня материально-технического оснащения подразделений назвал дату, когда будет проведен Парад Победы в Донецке 2020.

- Поручаю подготовить улицу Артема к проведению военного парада 24 июня, - сказал Денис Владимирович.

Главе ДНР продемонстрировали военную технику, которая примет участие в параде Победы. Фото: denis-pushilin.ru

Лидеру государства показали военную технику, включая историческую, которая примет участие в параде Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Кроме этого была продемонстрирована и форма участников парада.

Отмечается, что в торжественном марше примут участие порядка 2500 человек и больше ста единиц военной техники.

Денис Пушилин назвал дату проведения парада Победы в Донецке. Фото: denis-pushilin.ru

Военный парад в Донецке пройдет в тот же день, что и на Красной площади в Москве. Примечательно, что именно 24 июня 1945 года по Красной площади прошел парад легендарных победителей.

Ранее, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции проведение парада Победы было перенесено на неопределенный срок.

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